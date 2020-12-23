Налоговая объяснила, почему банкротит нижнекамский МУП по благоустройству

Фото: Максим Платонов (архив)

В УФНС по РТ дали разъяснения по иску о банкротстве МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска». Причиной стал долг предприятия по налогам и сборам свыше 300 тысяч рублей.

«На налоговый орган возложена обязанность инициирования процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении юридического лица в случае наличия у последнего не погашенной в течение 3 месяцев задолженности по обязательным платежам в бюджет в размере более 300 тыс. рублей», — говорится в ответе налоговой службы, который поступил в редакцию «Реального времени».

Ранее «Реальное время» уже писало, что ФНС подает не первый иск о банкротстве к нижнекамскому МУПу. Первое заявление поступило еще в 2018 году.