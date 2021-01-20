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Совет директоров «Татнефти» обсудит затраты на свое содержание

16:11, 20.01.2021
Совет директоров «Татнефти» обсудит затраты на свое содержание
Фото: wikipedia.org

Совет директоров ПАО «Татнефть» назначил заседание на 27 января. На нем будет рассмотрено несколько вопросов, в том числе смета затрат на содержание совета.

Также в повестке обсуждение итогов бюджета за 2020 год и утверждение бюджета на февраль 2021 года, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

Еще планируется обсудить обеспечение всеобщего доступа к «недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии», а также банк-депозитарий в отношении программы американских депозитарных расписок компании.

Напомним, в 2020 году «Татнефть» снизила добычу нефти почти на 13%. Группа добыла за год 25,6 млн тонн нефти.

ПромышленностьНефтьЭкономика Татарстан
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