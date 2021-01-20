МЧС Татарстана получило 19 пожарных и специальных автомобилей

МЧС Татарстана получило 19 новых пожарных автомобилей и других видов спецтехники. Торжественное вручение ключей состоялось на площадке перед Главным управлением МЧС РТ.

Спасатели получили ключи от президента республики Рустама Минниханова. Он рассказал, что за два года парк автотехники МЧС удалось обновить на 33%. Также были построены и отремонтированы 32 объекта.

«Ваша работа очень важна для каждого субъекта нашей страны. Прошлый год был очень непростой. Тем не менее профессиональная выучка сотрудников МЧС, материально-техническая база позволяют нам эффективно действовать в условиях тех вызовов, с которыми мы столкнулись», — сказал Рустам Минниханов.

Напомним, что в июне 2020 года МЧС РТ получило 33 пожарных и специальных автомобиля.



Ольга Плешкова