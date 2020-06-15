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МЧС по РТ получило 33 пожарных и специальных автомобиля

11:55, 15.06.2020 1
МЧС по РТ получило 33 пожарных и специальных автомобиля
Фото: Рустам Минниханов

Сегодня Главному управлению МЧС России по Республике Татарстан были переданы ключи от 33 пожарных и специальных автомобилей. Фотографии опубликовал у себя на странице президент республики Рустам Минниханов.

Церемония вручения состоялась на парковке «Центра семьи «Казан».

Техника заступит на боевое дежурство уже сегодня.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вручил госнаграды республики и Российской Федерации 19 отличившимся татарстанцам. Например, певец Салават Фатхутдинов получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:34
    фу отлегло.газ и порох теперь скоро воспламеняться не будут.
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