МЧС по РТ получило 33 пожарных и специальных автомобиля

Фото: Рустам Минниханов

Сегодня Главному управлению МЧС России по Республике Татарстан были переданы ключи от 33 пожарных и специальных автомобилей. Фотографии опубликовал у себя на странице президент республики Рустам Минниханов.

Церемония вручения состоялась на парковке «Центра семьи «Казан».

Техника заступит на боевое дежурство уже сегодня.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вручил госнаграды республики и Российской Федерации 19 отличившимся татарстанцам. Например, певец Салават Фатхутдинов получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

