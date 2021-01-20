Названы даты проведения финала Кубка России по фигурному катанию в Москве

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Изначально финал турнира должен был пройти в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля. Но позже ФФКР приняла решение перенести соревнования в Москву.

За всю историю турнира финальная часть ни разу не проходила в столице России.

Ранее Международный союз конькобежцев отменил чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».