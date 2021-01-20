За сутки с улиц Казани вывезли почти 30 тысяч тонн снега

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли более 29,4 тыс. тонн снега. Для этого задействовали 1 016 единиц спецтехники и 465 дорожных рабочих, сообщается на сайте мэрии города.

Также за последние сутки на казанских дорогах использовано более 2,2 тыс. тонн противогололедных материалов. Всего с начала зимнего сезона применено более 39,5 тыс. тонн.

Сегодня на улицы Казани для уборки снега выйдут 347 рабочих и 521 единица спецтехники, в частности 242 самосвала, 67 тракторных щеток и другие.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Отметим, что из-за перегруженности основных снегоплавительных пунктов в городе пришлось организовать 17 временных пунктов складирования снега. Дорожные службы в Казани работают в круглосуточном режиме.



Татьяна Демина