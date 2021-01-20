Баскетбольный ЦСКА может переехать в другой город со следующего сезона

Многократный чемпион России по баскетболу московский ЦСКА может сменить прописку со следующего сезона. Руководство армейского клуба рассматривает варианты с переездом в другой город.

Такая необходимость для ЦСКА появилась после информации о сносе тренировочной и игровой арены команды в Москве летом нынешнего года.

«Фактически к июню баскетбольный ЦСКА оказывается на улице. Самый титулованный клуб страны, европейский гранд оказывается бездомным. Варианты рассматриваем самые разные, в том числе и переезд в другой город. Думаю, вы прекрасно понимаете, сколько в Москве стоит построить современную арену с нуля — найти под нее территорию, согласовать проекты», — прокомментировал ситуацию президент клуба Андрей Ватутин.

Андрей Ватутин. Фото: cskabasket.com

Ранее стало известно о планах Министерства обороны снести УСК ЦСКА и до конца 2022 года возвести на его месте новый мультиспортивный комплекс. По словам Ватутина, скорее всего, там новая арена будет не такой вместительной, как нынешняя.

«Из информации в СМИ мне известно, что подлежат сносу сразу семь арен ЦСКА, где проводились соревнования, — дворцы тенниса, единоборств, боевых искусств, гимнастики, хоккея, баскетбола, бассейн плюс диспансер. Вместо нашего здания планируется построить общую тренировочную арену для всех этих видов спорта. Если в ней и будут зрительские трибуны, то минимальной вместимости, потому что основная задача — «упаковать» в одно здание шесть видов спорта», — сказал Ватутин.

ЦСКА — самый титулованный баскетбольный клуб России и второй по количеству титулов в Европе, уступая лишь мадридскому «Реалу».

Владельцем и генеральным спонсором армейского клуба является компания «Норильский никель». Ранее она потратила более 11,5 млрд рублей на ликвидацию последствий аварии на одном из своих заводов в Норильске.