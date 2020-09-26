«Норникель» потратил на ликвидацию аварии в Норильске 11,5 млрд рублей

Российский миллиардер Владимир Потанин рассказал, во сколько уже обошлась «Норникелю» авария на ТЭЦ-3 в Норильске. По его словам, компания уже потратила на ликвидацию последствий 11,5 млрд рублей.

«Это еще не считая всяких рыбных заводов и прочих расходов, которые мы еще в будущем понесем», — сказал Потанин в интервью телеканалу «Россия-24».

Фото: krskstate.ru

При этом Потанин вновь заявил, что штраф должен быть пересмотрен. По его словам, компания приступила к ликвидации последствий своевременно и действовала эффективно.

Ранее «Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива, который оценили в 147 млрд рублей.

