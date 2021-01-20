Администрация Байдена будет пытаться остановить строительство «Северного потока — 2»

Команда избранного президента США Джо Байдена будет пытаться остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.



«Избранный президент полностью поддерживает вас в том, что «Северный поток — 2» — плохая идея», — приводит «РИА Новости» слова Блинкена в адрес сенатора.

Кандидат на пост госсекретаря сообщил, что изучит законодательство, чтобы понять, что можно сделать со строительством газопровода. США будут убеждать зарубежных партнеров прекратить поддержку «Северного потока — 2», а если это не удастся, «придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали».

Ранее сообщалось о новых санкциях США против «Северного потока — 2».