В центре Казани пристрой к одному из корпусов КГМУ продают за 120 млн рублей

В центре Казани выставили на продажу офисное здание на улице Профсоюзной. Владелец хочет получить за пристрой к одному из корпусов КГМУ 120 млн рублей.

Согласно объявлению, площадь объекта составляет 1 300 кв. м. Здание расположено во дворе на углу улиц Профсоюзной и Университетской.

Отмечается, что здание продается скорее как арендный бизнес.

Стоит отметить, что оно прилегает к одному из корпусов КГМУ, в котором располагалась кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии. Также рядом с объектом расположены ресторан «Рубаи», здание бывшего ресторана «Перцов» и «Хинкальная».

