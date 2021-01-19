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В центре Казани пристрой к одному из корпусов КГМУ продают за 120 млн рублей

17:46, 19.01.2021 1
В центре Казани пристрой к одному из корпусов КГМУ продают за 120 млн рублей
Фото: скриншот / yandex.ru/maps

В центре Казани выставили на продажу офисное здание на улице Профсоюзной. Владелец хочет получить за пристрой к одному из корпусов КГМУ 120 млн рублей.

Согласно объявлению, площадь объекта составляет 1 300 кв. м. Здание расположено во дворе на углу улиц Профсоюзной и Университетской.

Отмечается, что здание продается скорее как арендный бизнес.

Стоит отметить, что оно прилегает к одному из корпусов КГМУ, в котором располагалась кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии. Также рядом с объектом расположены ресторан «Рубаи», здание бывшего ресторана «Перцов» и «Хинкальная».

Недвижимость Татарстан
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