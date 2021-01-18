В Казани на пожаре в квартире спасли мужчину

В Казани на пожаре в квартире спасли мужчину. Инцидент произошел сегодня вечером в одном из домов на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прибывшие на место пожарные обнаружили горение в квартире на площади 10 кв. м. В помещении находился мужчина. Спасатели вывели его из квартиры, в бессознательном состоянии он был передан медикам скорой помощи. Сейчас мужчину осматривают медики. Причина пожара устанавливается.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера в Казани из горящей квартиры на втором этаже выпрыгнула женщина с двумя детьми.