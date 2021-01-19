Кабмин Татарстана утвердил порядок мер по созданию детских технопарков «Кванториум»

Кабмин Татарстана постановил определить комплекс мер по созданию детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в 2021—2023 годах.

Согласно документу, для создания детских технопарков «Кванториум» должна быть разработана концепция. Министерству образования РТ поручено обеспечить формирование оборудования и обеспечение им для оснащения, заключить соглашение о заключении субсидии, провести закупку товаров и услуг.

Фото: digital.tatarstan.ru

Также планируют провести работы по приведению площадок других технопарков «Кванториум» в соответствие с методическими рекомендациями.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2021 году планируется открыть детский технопарк «Кванториум».



Ольга Плешкова