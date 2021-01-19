Голубович покинул тренерский штаб молодежной сборной по хоккею

Тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Голубович покинул свой пост, сообщает Sport24.

По данным источника, российский специалист переведен в тренерский штаб юниорской сборной 2004 года рождения.

Сергей Голубович. Фото: fhr.ru

Голубович входил в штаб Игоря Ларионова с июня прошлого года. Вместе с ним сборная России заняла четвертое место на молодежном чемпионате мира в Канаде.

До этого Голубович уже возглавлял юниорскую национальную команду страны.

Напомним, ранее работа тренерского штаба Ларионова была признана неудовлетворительной.