Голубович покинул тренерский штаб молодежной сборной по хоккею
Тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Голубович покинул свой пост, сообщает Sport24.
По данным источника, российский специалист переведен в тренерский штаб юниорской сборной 2004 года рождения.
Голубович входил в штаб Игоря Ларионова с июня прошлого года. Вместе с ним сборная России заняла четвертое место на молодежном чемпионате мира в Канаде.
До этого Голубович уже возглавлял юниорскую национальную команду страны.
Напомним, ранее работа тренерского штаба Ларионова была признана неудовлетворительной.СпортХоккей
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