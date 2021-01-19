В Татарстане за 2020 год выросло количество жалоб на аппарат мировых судей

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин на итоговой коллегии сообщил о росте количества жалоб на действия работников аппарата мировых судей. Всего поступило 485 обращений.

В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 14 работников, что в два раза больше, чем в 2019 году.

Фото: скриншот материалов Минюста РТ

Всего в 2020 году мировые судьи рассмотрели 692 871 дело. Количество мировых судей было увеличено до 190.

Напомним, в конце декабря 2020 года на заседании Государственного совета Татарстана избрали новых мировых судей республики.