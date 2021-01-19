Минздрав: в России от коронавируса лечится более 1 млн человек

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что на сегодня в стране лечение от коронавируса проходит более 1 млн человек. В этом процессе задействованы более 600 тысяч медработников, сообщил он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции, конечно же нет. Более 1 млн пациентов находятся на лечении», — приводит слова министра «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, за последние сутки в России коронавирус выявили у 21 734 человек. Всего по стране с начала пандемии зафиксировано 3 612 800 случаев.