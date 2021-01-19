УФАС закрыло дело Татпотребсоюза о повышении цен на хлеб

Фото: Роман Хасаев

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Татарстану завершилось рассмотрение дела в отношении Татпотребсоюза, который в прошлом году был обвинен в завышении цен на хлеб.

В начале весны 2020 года Татпотребсоюз рекомендовал хлебопекарным предприятиям повысить с 10 марта оптово-отпускные цены на социальные хлебобулочные изделия на 10% в связи с повышением цен на сырье, в том числе на муку, энергоносители и транспортные расходы. Это, по мнению УФАС по РТ, привело к необоснованному завышению цен на хлеб, который «включен в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения». В конце апреля регулятор возбудил дело в отношении Татпотребсоюза, обвинив некоммерческую структуру в нарушении закона «О защите конкуренции». Подробнее об этом можно узнать из материала «Реального времени».

Дело Татпотребсоюза с учетом представленных документов и пояснений к ним было закрыто. Комиссия приняла решение о прекращении дела ввиду отсутствия признаков нарушения законодательства. Как оказалось, повышения цен на хлеб не произошло.

Татьяна Новикова