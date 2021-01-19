Исследование: Татарстан занял 37-е место по пропускам депутатами пленарных заседаний Госдумы

Татарстан занял 37-е место в рейтинге регионов России по доле пропущенных депутатами пленарных заседаний Госдумы во второй половине 2020 года. Такие данные приводит Центр политической конъюнктуры.

Отмечается, что депутаты Госдумы от Татарстана во втором полугодии прошлого года пропустили 10,09% пленарных заседаний нижней палаты парламента России.

Лидерами в данном рейтинге оказались Мордовия, Кировская и Липецкая области, Камчатский край и Челябинская область.

По проценту пропущенных голосований в рамках осенней сессии (ноябрь — декабрь) Госдумы в 2020 году республика заняла 41-е место. Депутаты от РТ пропустили 28,75% голосований.

скриншот/cpkr.ru

Всего во время осенней сессии Госдумы прошло 14 пленарных заседаний. За ноябрь — декабрь 2020 года депутаты проголосовали по 989 вопросам.

Напомним, в декабре Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от Татарстана Ирека Зиннурова. Он входил в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.



Татьяна Демина