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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ирека Зиннурова

17:33, 15.12.2020
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ирека Зиннурова
Фото: Олег Тихонов (архив)

Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от Татарстана Ирека Зиннурова. Об этом сообщает ТАСС.

Полномочия Зиннурова, входящего во фракцию «Единая Россия», считаются досрочно прекращенными с 10 декабря текущего года на основании его письменного заявления в связи с переходом на другую работу.

В Госдуме он входил в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Фото: duma.gov.ru

О том, что Зиннуров покидает Госдуму, стало известно 10 декабря. Он возглавит Российский информационно-культурный центр Россотрудничества в Баку. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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