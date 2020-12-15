Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Ирека Зиннурова

Фото: Олег Тихонов (архив)

Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от Татарстана Ирека Зиннурова. Об этом сообщает ТАСС.

Полномочия Зиннурова, входящего во фракцию «Единая Россия», считаются досрочно прекращенными с 10 декабря текущего года на основании его письменного заявления в связи с переходом на другую работу.

В Госдуме он входил в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.



Фото: duma.gov.ru

О том, что Зиннуров покидает Госдуму, стало известно 10 декабря. Он возглавит Российский информационно-культурный центр Россотрудничества в Баку. Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина