В Татарстане за год Росгвардия задержала 28 подозреваемых в экстремизме и терроризме

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сотрудники татарстанского Управления Росгвардии за 2020 год задержали 740 подозреваемых в совершении различных преступлений. В том числе 28 человек за преступления экстремисткой и террористической направленности.

Кроме того, росгвардейцы задержали более 6 тысяч человек за административные нарушения, сообщили на итоговой коллегии ведомства.

Саперы ОМОН более 920 раз выезжали для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов. В итоге были обнаружены девять таких объектов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Подразделения спецназа обеспечивали прикрытие при выполнении свыше 2 тысяч различных задач. На спецоперациях удалось изъять более 400 граммов наркотических средств, 10 единиц огнестрельного оружия, более 560 боеприпасов, 900 граммов взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что за 2020 год сотрудники Росгвардии изъяли у татарстанцев свыше 600 единиц оружия и более 4,2 тысячи патронов к нему.