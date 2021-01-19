В 2020 году у татарстанцев изъяли более 600 единиц оружия

В 2020 году сотрудники управления Росгвардии по Татарстану изъяли у жителей республики свыше 600 единиц оружия и более 4,2 тысячи патронов к нему. У организаций в прошлом году изъяли 17 единиц оружия и свыше 3 тысяч патронов, сообщили в ведомстве.

В 2020 году в ходе работы по госконтролю в области оборота оружия за различные нарушения к административной ответственности привлекли около 1,4 тысячи татарстанцев и республиканских организаций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что в прошлом году Центр лицензионно разрешительной работы Росгвардии РТ контролировал свыше 45 тысяч владельцев огнестрельного оружия, эксплуатирующих более 72 тысяч его единиц.

В 2020 году в России предложили включить в список документов для получения лицензии на оружие согласие родственников.



Татьяна Демина