В Казани за 35 млн рублей продают дом на Маяковского — исторически ценный градоформирующий объект

В Казани выставили на продажу дом с земельным участком по улице Маяковского, 29. За него хотят 35 млн рублей, говорится в объявлении.

Кирпичный 3-этажный дом имеет площадь 374,7 кв. м. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений, второй и третий — для жилых помещений. Площадь земельного участка составляет 8,44 сотки.

Согласно данным Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, дом 29 по улице Маяковского входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. Он был построен в XIX веке.