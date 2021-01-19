Режиссер Ильшат Рахимбай снимает видеоролики в поддержку татарского языка

Выпускник КФУ, режиссер, сценарист и продюсер Ильшат Рахимбай снимает видеоролики на тему будущего татарского языка, татар как нации и их культуры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



В аккаунте автора в Instagram первый ролик «Гаилә» («Семья») набрал уже 24 тысяч просмотров. Ролик входит в цикл «Грехи Татарстана» — в цикле есть еще ролики с названиями «Мирас» («Наследие») и «Моң».

«Эти видеоролики — попытки поговорить на тему «татарскости», татарских грехов, существующих в той или иной мере у каждого человека, попытки получить ответы на вопросы «Что мешает нам проснуться, развить и осознать, кто мы такие, и уже дальше идти с гордо поднятой головой?», пообщаться и подумать. Это нисколько не морализаторство, не учение и не инструкция, а возможность для человека задуматься», — отметил Рахимбай.

Раскрыть темы с некоторой «темной» стороны команда режиссера решила после мозгового штурма: «Как показывает опыт, попытка поговорить с человеком на серьезные темы через позитив не всегда срабатывает. Здесь легкая форма пощечины только с одной целью — окунуть человека в реальность, именно тогда у человека просыпается эмоция, он вспоминает и задумывается. Последний ролик это еще раз доказал».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Для режиссера большое внимание к роликам было неожиданным: «Я не предполагал, что вирусный эффект роликов будет разрастаться в геометрической прогрессии и будет столько комментариев, отзывов».

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, почему главный режиссер ушел со скандалом из съемок кинофильма «Көкбозат».

Маргарита Головатенко