КАМАЗ будет сотрудничать с венчурным фондом Pulsar для поиска международных стартапов

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» совместно с венчурным фондом Pulsar Venture Capital будут искать на российском и международном рынках новые решения в области Mobility, а также концепции IoT — дроны, шеринговые сервисы, маркетплейсы вторичного рынка и прочее.



Фонд Pulsar будет искать и отбирать проекты в Европе, США, Индии, Китае, Японии, Корее, Латинской Америке, СНГ и Африке. Вместе с автогигантом они будут искать новые рынки в транспортной области, привлекать инвестиции в перспективные стартапы. Еще рассматривается возможность спин-оффа, в том числе с другими корпорациями.

«Мировая тенденция такова, что инновации сегодня нужно искать не только внутри, но и во внешнем пространстве, и реализовать их только собственными силами вряд ли удастся», — приводит слова директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина пресс-служба предприятия.

По словам генерального директора и основателя Pulsar VC Павла Королева, сотрудничество с КАМАЗом — это работа с большим партнером над самыми амбициозными планами: «Такое партнерство может стать источником пилотных проектов, привлечет корпоративных заказчиков, а некоторым проектам поможет найти инвесторов. Кроме того, мы, как и наши партнеры, готовы инвестировать в лучшие проекты, которые попадут в нашу воронку».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что КАМАЗ возобновил производство после праздников и корпоративного отпуска.

Маргарита Головатенко