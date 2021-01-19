«Би-2» выпустила концертный клип «Депрессия» — в ролике есть выступление группы в Казани

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Российская рок-группа «Би-2» представила новый клип под названием «Депрессия». Видеоролик составлен из кадров, снятых на пяти концертах группы, которые успели состояться в 2020 году. В их числе есть и Казань.

Также в клип попали отрывки из выступлений коллектива в Челябинске, Екатеринбурге и Москве и на онлайн-шоу HAPPY NEWBEST.

«Мы верим, что скоро это все закончится — и мы точно выйдем из дома из безнадежной депрессии. Выйдем, свободно вдохнем полной грудью и отправимся в каждый город, чтобы вместе с вами заняться нашим любимым делом!», — говорится в сообщении группы.

Татьяна Леухина