Ночью в Татарстане похолодает до -33 градусов

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода прогнозируется в Татарстане ночью. Температура воздуха в ночные часы опустится до -23..-28 градусов, при прояснениях до -33˚.

Также ожидается небольшой снег, туман в отдельных районах республики, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Фото: kzn.ru

Синоптики ранее рассказали, какая погода ждет татарстанцев на этой неделе. По их прогнозам, в пятницу в республике немного потеплеет.

Татьяна Леухина