Новости общества

23:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ночью в Татарстане похолодает до -33 градусов

22:23, 18.01.2021
Ночью в Татарстане похолодает до -33 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода прогнозируется в Татарстане ночью. Температура воздуха в ночные часы опустится до -23..-28 градусов, при прояснениях до -33˚.

Также ожидается небольшой снег, туман в отдельных районах республики, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Фото: kzn.ru

Синоптики ранее рассказали, какая погода ждет татарстанцев на этой неделе. По их прогнозам, в пятницу в республике немного потеплеет.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем