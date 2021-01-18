Ночью в Татарстане похолодает до -33 градусов
Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода прогнозируется в Татарстане ночью. Температура воздуха в ночные часы опустится до -23..-28 градусов, при прояснениях до -33˚.
Также ожидается небольшой снег, туман в отдельных районах республики, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.
Синоптики ранее рассказали, какая погода ждет татарстанцев на этой неделе. По их прогнозам, в пятницу в республике немного потеплеет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым