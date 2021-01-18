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Прививка от COVID-19 и поздравления: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 18 января

20:05, 18.01.2021
Прививка от COVID-19 и поздравления: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 18 января
Фото: instagram.com/margafarov

Глава Балтасинского района Татарстана Рамиль Нутфуллин поздравил с 90-летним юбилей местного жителя, почетного учителя РФ, почетного гражданина Балтасинского района.

Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров опубликовал видео с совещания в мэрии Бугульмы — делового понедельника.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров сообщил подписчикам, что сделал прививку от COVID-19.

В Кайбицком районе Татарстана сегодня прошли сходы граждан. Фото с мероприятия поделился глава района Альберт Рахматуллин.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев поздравил подписчиков видео-открыткой с православным праздником — Крещением.

Глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов также сегодня привился первым компонентом вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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