Прививка от COVID-19 и поздравления: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 18 января
Глава Балтасинского района Татарстана Рамиль Нутфуллин поздравил с 90-летним юбилей местного жителя, почетного учителя РФ, почетного гражданина Балтасинского района.
Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров опубликовал видео с совещания в мэрии Бугульмы — делового понедельника.
Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров сообщил подписчикам, что сделал прививку от COVID-19.
В Кайбицком районе Татарстана сегодня прошли сходы граждан. Фото с мероприятия поделился глава района Альберт Рахматуллин.
Глава Кукморского района Сергей Димитриев поздравил подписчиков видео-открыткой с православным праздником — Крещением.
Глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов также сегодня привился первым компонентом вакцины от COVID-19 «Спутник V».
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