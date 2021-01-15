Новости происшествий

22:14 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане водитель легковушки погиб после лобового столкновения

20:59, 15.01.2021
В Татарстане водитель легковушки погиб после лобового столкновения
Фото: pixabay.com

В Татарстане сегодня в 15:30 на 6-м километре автодороги Чистополь — Нижнекамск — Кармалы водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся в другим автомобилем «Лада». В результате ДТП пассажир первого автомобиля от полученных травм скончался на месте, второй пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

По данным пресс-службы МВД по РТ, машина выехала на встречку, где в результате заноса столкнулась с другой легковушкой. Обстоятельства случившегося уточняются.

Еще одно ДТП произошло сегодня на 2-м км автодороги Казань — Ульяновск — Дрожжаное. Фура протаранила легковушку.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также