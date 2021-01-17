Самолет, на котором летит Навальный, перенаправили в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Победа», на котором летит российский оппозиционер Алексей Навальный, направился в Шереметьево. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта «Внуково», куда должно было приземлиться воздушное судно.

Фото: скриншот

Ранее во Внуково сотрудники ОМОНа и Росгвардии начали оттеснять людей, собравшихся на входе в ожидании прилета российского оппозиционера Алексея Навального.

