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Самолет, на котором летит Навальный, перенаправили в Шереметьево

20:02, 17.01.2021
Самолет, на котором летит Навальный, перенаправили в Шереметьево
Фото: wikimedia.org

Самолет авиакомпании «Победа», на котором летит российский оппозиционер Алексей Навальный, направился в Шереметьево. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта «Внуково», куда должно было приземлиться воздушное судно.

Фото: скриншот

Ранее во Внуково сотрудники ОМОНа и Росгвардии начали оттеснять людей, собравшихся на входе в ожидании прилета российского оппозиционера Алексея Навального.

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