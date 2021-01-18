В МЧС Татарстана предупредили о тумане в ближайшие часы

МЧС Татарстана предупредило об интенсивности метеорологических явлений в ближайшие часы. Сегодня с 18 часов до 10 часов 19 января в Татарстане местами ожидается туман.

В ведомстве рекомендуют любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. Водителям следует увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных торможений, а по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее синоптики Татарстана предрекли переменчивую погоду на этой неделе.

Ольга Плешкова