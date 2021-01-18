Новости происшествий

09:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани на улице Чуйкова сгорел автомобиль — видео

09:16, 18.01.2021
В Казани на улице Чуйкова сгорел автомобиль — видео
Фото: instagram.com/region116.dtp.official

В Казани на улице Чуйкова во время движения загорелся автомобиль. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

По словам очевидца, после хлопка водитель свернул на обочину и вылез в окно. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

«Был такой хлопок, что окна затряслись в квартире, потом увидела что произошло, страшно очень», — написала еще одна свидетель произошедшего.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем