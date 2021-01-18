В Казани на улице Чуйкова сгорел автомобиль — видео

В Казани на улице Чуйкова во время движения загорелся автомобиль. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

По словам очевидца, после хлопка водитель свернул на обочину и вылез в окно. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

«Был такой хлопок, что окна затряслись в квартире, потом увидела что произошло, страшно очень», — написала еще одна свидетель произошедшего.