В Казани откроется выставка, посвященная Минтимеру Шаймиеву

В Казани откроется выставка, посвященная первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Выставка «Лица республики. Первый президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев» начнет работу 20 января в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история».

Фото Михаила Козловского

Экспозиция включает в себя фото- и видеоматериалы, связанные с общественно-политическими, культурными и экономическими аспектами деятельности Минтимера Шаймиева в должности президента Татарстана, сообщает Минкульт республики. Материалы собраны в 26 залах, поделенных между собой на три десятилетия: 90-е, нулевые и 2010-е годы.

Открытие выставки запланировано на 09.00 20 января по адресу: Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», павильон № 1 (Оренбургский тракт, 8). Работать она будет до 30 января.

Ранее в Актанышском районе Татарстана открыли памятник Минтимеру Шаймиеву.

Ольга Плешкова