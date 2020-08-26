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В Актанышском районе Татарстана торжественно откроют памятник Шаймиеву

07:25, 26.08.2020
В Актанышском районе Татарстана торжественно откроют памятник Шаймиеву
Фото: Екатерина Аблаева

В селе Аняково Актанышского района республики сегодня торжественно откроют бюст первого президента Татарстана, Героя труда РФ Минтимера Шаймиева.

Торжественная церемония начнется в 08.30. Бюст установлен рядом с Домом-музеем Шарипа Шаймиева.

Напомним, что, согласно указу президента России Владимира Путина, в случае присвоения лицу звания Героя труда на его родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Актанышском районе Татарстана установлен памятник первому президенту республики.

Общество Татарстан
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