В Актанышском районе Татарстана торжественно откроют памятник Шаймиеву
В селе Аняково Актанышского района республики сегодня торжественно откроют бюст первого президента Татарстана, Героя труда РФ Минтимера Шаймиева.
Торжественная церемония начнется в 08.30. Бюст установлен рядом с Домом-музеем Шарипа Шаймиева.
Напомним, что, согласно указу президента России Владимира Путина, в случае присвоения лицу звания Героя труда на его родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Актанышском районе Татарстана установлен памятник первому президенту республики.
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