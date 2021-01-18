Установку дизтоплива на «ТАНЕКО» признали лучшим инвестпроектом конца 2020 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Запуск новой установки дизтоплива на НПЗ «ТАНЕКО» признан лучшим инвестиционным проектом декабря 2020 года. Вложения в строительство за 3 года составили 16,1 млрд рублей, сообщает ИА «Девон».



Гидроочистка средних дистиллятов (ГОСД) будет перерабатывать 3,7 млн тонн сырья с установки ЭЛОУ-АВТ-6. Ее ввод в эксплуатацию увеличит годовой объем производства дизтоплива стандарта Евро-6 с 4 до 7,6 млн тонн. Возрастет и выпуск топлива для реактивных двигателей — на 350 тыс. тонн, то есть до 1 млн тонн в год. Установка предполагает также выпуск сырья для нефтехимии.

Фото: mos.ru

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов отметил, что всего в комплекс «ТАНЕКО» в Нижнекамске компания вложила 400 млрд рублей. В 2020 году на «ТАНЕКО» запустили сразу четыре новые установки.

Ранее сообщалось, что в 2020 году нефтекомплекс «ТАНЕКО» переработал 11,3 млн тонн нефти.

Маргарита Головатенко