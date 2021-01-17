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Во Внуково ОМОН начал вытеснять людей на улицу, начались задержания

19:27, 17.01.2021 1
Во Внуково ОМОН начал вытеснять людей на улицу, начались задержания
Фото: wikimedia.org

Во Внуково сотрудники ОМОНа и Росгвардии начали оттеснять людей, собравшихся на входе в ожидании прилета российского оппозиционера Алексея Навального. Полицейские в громкоговорители просят всех покинуть здание аэропорта. В настоящий момент вход в терминал освобожден, пишет «Коммерсант».

Перед самим зданием аэропорта начались задержания.

Самолет с политиком должен приземлиться в 19.34, следует из данных онлайн-табло «Внуково».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:54
    Это кто? Посол Германии?
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