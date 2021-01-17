Приглашение на игру КВН и пожелание доброго дня: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 17 января
Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин побывал сегодня на местном предприятии по производству молочных продуктов.
Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов сообщил своим подписчикам в «сторис» о предстоящей игре КВН.
В Ютазинском районе республики сегодня прошел самый первый сход граждан по итогам года в селе Акбаш. Фото с мероприятия поделился в своем Instagram глава района Аяз Шафигуллин.
Руководитель Кукморского района РТ Сергей Димитриев поделился с подписчиками фото природы и пожелал хорошего дня.
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