В Казани женщина с двумя детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры на втором этаже

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В ГУ МЧС РФ по РТ рассказали подробности пожара в многоквартирном доме на Спартаковской улице. До прибытия пожарных из горящей квартиры на втором этаже из окна балкона в сугроб выпрыгнула женщина с мальчиком 2018 года рождения, а также девочка 2011 года рождения. Их госпитализировали в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 13:12. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горела кухня и балкон на втором этаже и пластиковое остекление балкона на третьем этаже.

В квартире, а также в окнах дома людей, просящих о помощи, не было. Задымления в подъезде не было. Площадь пожара составила 6 кв.м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

О женщине, выпрыгнувшей из окна горящей квартиры, дознавателям Госпожнадзора рассказали очевидцы. Оперативный дежурный ЦМК МЗ РТ сообщил о госпитализации двух детей с диагнозом «отравление продуктами горения средней степени тяжести» в диагностический центр ДРКБ, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Татьяна Леухина