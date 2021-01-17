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Возле нового ТЦ Kazan Mall произошел пожар в многоквартирном доме

14:14, 17.01.2021
Возле нового ТЦ Kazan Mall произошел пожар в многоквартирном доме
Фото: соцсети

В Казани в многоквартирном доме на улице Спартаковской произошел пожар в квартире. Людей в помещении не было, эвакуация жильцов не проводилась, так как задымления в подъезде не было, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Горение происходило на кухне, площадь — 5 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Фото: соцсети

Сегодня в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана произошел пожар. В результате инцидента погибли двое взрослых и двое детей.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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