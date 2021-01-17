Завтра каток в казанском парке «Черное озеро» будет закрыт из-за демонтажа елки

Фото: Илья Репин

Завтра, 18 января, в казанском парке «Черное озеро» будет закрыт каток. Это связано с тем, что там начнут убирать новогоднюю елку. Об этом сообщила Дирекция парков и скверов в своем Instagram.

Параллельно с демонтажом ели на катке будут устанавливать хоккейнную коробку, на которой все желающие смогут играть бесплатно.

Каток в парке возобновит работу уже во вторник, 19 января. Хоккейная коробка будет работать в соответствии с режимом работы проката и катка: по будням — с 12:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 23:00.

В новогодние праздники на катке на «Черном озере» наблюдались громадные очереди.

Татьяна Леухина