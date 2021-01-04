Казанцы пожаловались на очереди за коньками на «Черном озере»

Фото: скриншот/кадр видео из соцсети

Пользователи соцсетей пожаловались на огромную очередь в пункт выдачи коньков на прокат в казанском парке «Черное озеро».

По словам очевидцев, в очереди приходилось стоять более 40 минут. На кадрах видно, что люди стоят вплотную друг к другу, не соблюдают социальную дистанцию. Не на всех гостях парка надеты маски.

Ранее татарстанцы возмутились в соцсетях огромными очередями на горнолыжном курорте «Свияжские холмы». Один из посетителей снял на видео столпотворение к подъемнику.



Татьяна Демина