В аэропорту Внуково перед прилетом Навального заметили автозаки

В аэропорту «Внуково», куда сегодня приземлится самолет, на котором, как ожидается, прилетит оппозиционер Алексей Навальный, съехались автозаки. Вход в здание возможен только при наличии билета на самолет.

В международной зоне прилета аэропорта поставили ширмы. Из-за этого не видно, кто прибывает из зеленой зоны. Перед ограждениями уже собралось около 100—150 человек. В центре огороженной зоны стоят трое полицейских. В зоне прилета также закрыли единственный эскалатор, пишет «Коммерсант».

Навальный вместе с женой уже сел в самолет до Москвы. Они добрались до борта в сопровождении полиции Берлина, общую процедуру посадки они не проходили. Политик летит рейсом авиакомпании «Победа», передает телеканал «Дождь».

О своем возвращении в Россию Навальный объявил в минувшую среду. На него и иных лиц возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Также ФСИН подала иск о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. По прилете оппозиционера могут задержать.



Татьяна Леухина