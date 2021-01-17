В казанском зоопарке засняли гепардов, гуляющих по снегу — видео

В казанском зоопарке «Река Замбези» гепарды разгуливают по заснеженному вольеру в морозную погоду. Фото и видео «Реальному времени» прислал директор казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

Африканские животные чувствуют себя комфортно. Гепарды уже вытоптали тропу и спокойно гуляют по вольеру.

Гепардов привезли в Казань из Франции осенью. Жители столицы Татарстана выбрали им имена - Нур, Канго, Дус и Каси.