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Гепардам, которых привезли в Казань из Франции, дали новые имена

13:48, 30.09.2020
Гепардам, которых привезли в Казань из Франции, дали новые имена
Фото: @kazanzoo1806

Гепардам, которых привезли в Казань из Франции, дали новые имена. Теперь животных будут звать Нур, Канго, Дус и Каси, сообщает пресс-служба зоопарка «Река Замбези».

Новые клички выбрали казанцы в результате голосования. Двое победителей, чьи предложения пришлись по душе пользователям, получат приглашения на посещение зоопарка.

Напомним, ранее гепардов звали Чил, Комо, Куатро, Чука. Их привезли в Татарстан из зоопарка Монпелье по программе сохранения редких видов животных.

Общество Татарстан
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