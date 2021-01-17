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Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

12:27, 17.01.2021 1
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин
Фото: kzn.ru

Стало известно, что депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер в больнице. По данным СМИ, в начале января он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Место похорон будет определено в понедельник, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Николай Антошкин умер на 79-м году жизни. Во время устранения последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции он лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. В 1989—1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после чего возглавил фронтовую авиацию.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:19
    Раз дожил до 79 лет , значить радиация ему была на пользу.
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