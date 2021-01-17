Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Стало известно, что депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер в больнице. По данным СМИ, в начале января он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Место похорон будет определено в понедельник, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Николай Антошкин умер на 79-м году жизни. Во время устранения последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции он лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. В 1989—1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после чего возглавил фронтовую авиацию.



Ольга Плешкова