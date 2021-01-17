В крещенских купаниях в 2021 году планируют участвовать 13% россиян

В крещенских купаниях в 2021 году планируют участвовать 13% россиян. Из них 2% окунутся в прорубь впервые.

Большинство (74%) не собирается участвовать в купаниях. Сообщается, что 60% из них никогда не пробовали и не собираются купаться в ледяной воде на Крещение.

При этом мужчины чаще принимают решение искупаться в купелях, чем женщины (17% и 10% соответственно). А молодые люди решают поддержать традицию чаще старшего поколения, передает RT.



Ранее в РПЦ посоветовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за пандемии коронавируса.



Ольга Плешкова