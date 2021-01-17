В Казани сняли на видео, как пожарный автомобиль занесло на повороте
В Казани сняли на видео, как пожарный автомобиль занесло на повороте. Ролик появился в соцсетях.
ДТП произошло на перекрестке улиц Максимова/Челюскина. Спешащий на вызов пожарный автомобиль со спецсигналами не вписался в поворот и врезался в светофор. Пожарные, оценив повреждения, тут же направились дальше.
Авария произошла на глазах у полицейских, рядом с местом ДТП был припаркован автомобиль полицейских тоже со спецсигналами. Примечательно, что полицейские просто проигнорировали инцидент, спокойно уехав с места происшествия.
В комментариях пользователи поддержали пожарных: они спешили на вызов, а все остальное — просто неважно.
«Красавцы, вышли посмотрели и поехали дальше на вызов делать свою работу, а не стали сопли распускать из-за какого то поврежденного светофора, а после уж остальное все решат, надеюсь, и люди их поймут и войдут в их положение!!!» — написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что в Менделеевске пострадавшую в пожаре женщину спас извещатель соседей.
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