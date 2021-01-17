В Казани сняли на видео, как пожарный автомобиль занесло на повороте

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани сняли на видео, как пожарный автомобиль занесло на повороте. Ролик появился в соцсетях.

ДТП произошло на перекрестке улиц Максимова/Челюскина. Спешащий на вызов пожарный автомобиль со спецсигналами не вписался в поворот и врезался в светофор. Пожарные, оценив повреждения, тут же направились дальше.

Авария произошла на глазах у полицейских, рядом с местом ДТП был припаркован автомобиль полицейских тоже со спецсигналами. Примечательно, что полицейские просто проигнорировали инцидент, спокойно уехав с места происшествия.

В комментариях пользователи поддержали пожарных: они спешили на вызов, а все остальное — просто неважно.

«Красавцы, вышли посмотрели и поехали дальше на вызов делать свою работу, а не стали сопли распускать из-за какого то поврежденного светофора, а после уж остальное все решат, надеюсь, и люди их поймут и войдут в их положение!!!» — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Менделеевске пострадавшую в пожаре женщину спас извещатель соседей.



Ольга Плешкова