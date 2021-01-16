Ночью в Казани на уборку улиц от снега выйдут почти 600 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани в ночь на 17 января в уборке улиц задействуют 88 дорожных рабочих и 558 единиц спецтехники. В том числе — 90 комбинированных дорожных машин (КДМ), 63 тракторные щетки, 252 самосвала, 93 фронтальных погрузчика, 18 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Снег вывозить будут со следующих улиц: Адоратского, Амирхана, Беломорская, Богатырева, Восстания, Гвардейская, Голубятникова, Гудованцева, Даурская, Космонавтов, Комарова, Кошевого, Аделя Кутуя, Ленинградская, Максимова, Толбухина, Тэцевская и других.

Фото: kzn.ru

Дорожные службы предостерегли казанцев от парковки автомобилей вдоль проезжей части, так как это может помешать работе спецтехники, сообщается на сайте мэрии Казани.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание очистке дворов от снега.



За минувшие сутки в Казани вывезли почти 16 тыс. тонн снега.



Татьяна Леухина