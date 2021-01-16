За сутки в Казани вывезли почти 16 тыс. тонн снега

Фото: Денис Гордийко

За сутки в Казани вывезли почти 16 тыс. тонн снега. В уборке города было задействовано 886 единиц спецтехники и 468 дорожных рабочих, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Сегодня днем на дорогах работают 383 дорожного рабочего и 454 единицы специальной техники, в том числе 71 комбинированная дорожная машина, 77 тракторных щеток, 163 самосвала, 76 фронтальных погрузчиков, 35 МКСМ «Барсик» и др. видов техники.

Фото: Денис Гордийко

Снег будут вывозить с участков улиц: Аграрной, Адоратского, Амирхана, Беломорской, Богатырева, Восстания, Гвардейской, Голубятникова, Гудованцева, Даурской, Декабристов, Дементьева, Копылова, Короленко, Космонавтов, Кошевого, Аделя Кутуя, Ленинградской, Максимова, Тэцевской, Халтурина, Челюскина, Четаева, Чистопольской, Чуйкова, Шуртыгина, а также с проспекта Ямашева и Сибирского тракта.



Ранее миндортранс Татарстана предупредил водителей о возможных заносах на дорогах.



Ольга Плешкова