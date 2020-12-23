Банк ДОМ.РФ направит 390 млн рублей на строительство ЖК «Станция Спортивная» в Казани

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию для строительства жилого комплекса «Станция Спортивная» в Казани. Застройщиком проекта выступает группа компаний #Суварстроит, финансирование предоставлено в размере 390 млн рублей.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство дома высотой 19 этажей на 162 квартиры. Дом строится рядом с крупным лесным массивом в экологически чистом районе Казани, рядом с местом возведения объекта расположены несколько школ, детских садов и поликлиник. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

«Банк ДОМ.РФ внедряет проектное финансирование во всех регионах страны. Мы стремимся выстраивать долгосрочные партнерские взаимоотношения с застройщиками. Так, жилой комплекс «Станция Спортивная» — уже четвертый проект, который компания #Суварстроит реализует на средства Банка ДОМ.РФ. Финансирование от уполномоченного в сфере жилищного строительства банка позволяет компании динамично наращивать темпы строительства и ввода жилья», — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 21 декабря более 61% жилья (1 348 тыс. кв. м) в Республике Татарстан строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 181 тыс. кв. м жилья.

«Компания #Суварстроит — один из лидеров рынка жилищного строительства Татарстана, одновременно мы возводим более 230 тыс. квадратных метров жилья. Более 40% из них строится с использованием проектного финансирования, на которое мы также перешли одними из первых в регионе. Система гарантирует нам доступ к денежным средствам в полном объеме на протяжении всего срока строительства, а наш ключевой партнер — Банк ДОМ.РФ — направляет финансирование на максимально выгодных условиях. Говоря о новом объекте в ЖК «Станции Спортивной», надо отметить, что этот дом строится с чистовой отделкой по принципу «заезжай и живи». Такой вариант также можно рассмотреть как для сдачи в аренду, так и для инвестирования. Последующий ремонт здесь обойдется гораздо дешевле, чем при самостоятельной отделке. А как бонус — все траты можно включить в стоимость ипотеки», — отметила коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Гаялутдинова.



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