Туристы рассказали о выборе городов для разных видов отдыха в России

Туристы рассказали о том, какие города они предпочитают для отдыха в зависимости от предпочтений. Опрос провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip

Согласно исследованию, 43% опрошенных считают Москву городом с максимальным разнообразием развлечений. 26% респондентов считают, что развлечения хороши в Сочи, а 16% — в Санкт-Петербурге.

Фото: realnoevremya.ru

За культурным отдыхом львиная доля опрошенных (68% ) предпочитает ездить в Санкт-Петербург. В тройке оказались Москва (8%) и Сочи (5,5%). Также в пятерку вошли Казань (3%) и Калининград (2,6%).

За пляжным отдыхом в России туристы предпочитают ехать в Сочи (49%). В Анапу предпочли бы отправиться 7,6% респондентов, в Геленджик — 6,6%. Еще 6,2% считают, что в полной мере насладиться морем можно только за границей, передает RT.

Ранее сообщалось, что познавательные маршруты Татарстана вошли в число популярных направлений для путешествий по России.



Ольга Плешкова