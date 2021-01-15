Академики РАН призвали освободить аспиранта МГУ из Татарстана Азата Мифтахова

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Ученые Российской академии наук (РАН) подписали открытое обращение с призывом освободить аспиранта МГУ из Нижнекамского Азата Мифтахова. Он обвиняется в нападении на один из офисов «Единой России» в январе 2018 года.



Обращение опубликовал в Facebook член-корреспондент РАН Александр Белавин. Открытое письмо подписали 54 академика, профессора и члена-корреспондента академии наук.

Фото: realnoevremya.ru

В тексте обращения говорится о том, что предъявляемые обвинения менялись, а «единственное оставшееся (разбитое окно в офисе “Единой России”) базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей».

23 декабря в Головинском суде Москвы гособвинение попросило приговорить к шести годам колонии Азата Мифтахова.



Татьяна Леухина